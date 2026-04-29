Anche la città di Lecco ha per la prima volta un olio nella Guida agli Extravergini di Slow-Food

Per la prima volta, nella Guida agli Extravergini di Slow Food, anche un olio prodotto nel comune di Lecco è stato inserito. Si tratta di un riconoscimento che riguarda un olio extravergine locale, scelto tra quelli valutati dalla guida. La pubblicazione annuale di Slow Food include questa novità nel suo elenco di oli di qualità provenienti da diverse regioni. La presenza di questo olio segna un passo importante per la produzione locale di olio extravergine.

C’è una novità che interessa la città di Lecco nella Guida agli Extravergini di Slow Food: per la prima volta, infatti, vi compare anche un olio extravergine prodotto nel comune lariano. Si tratta dell’olio prodotto dall’Azienda agricola di Laura Maria Magistris, nel rione di Chiuso, nella conca.🔗 Leggi su Leccotoday.it

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