All’evento dei Chaplin Award a New York, Amal Clooney ha sfoggiato un’acconciatura diversa dal solito, optando per una coda alta. La scelta ha messo in risalto il suo collo lungo e le spalle, distinguendosi rispetto ai suoi soliti capelli lunghi e sciolti. È stata una delle poche occasioni in cui l’avvocata ha mostrato questa acconciatura, normalmente preferita con i capelli raccolti in modo diverso.

Vederla con i lunghi capelli scuri raccolti è raro, ma per i Chaplin Award di New York Amal Clooney ha deciso di sfoggiare un’acconciatura diversa dal solito, una coda alta che ha messo in evidenza il collo lungo e le spalle. Amal Clooney con la coda alta è una visione. Avvolta in un mini abito viola di Balenciaga, Amal era stupenda al braccio del marito George Clooney. Non a caso gli obiettivi dei fotografi appostati fuori dall’Alice Tully Hall del Lincoln Center erano tutti per lei, anche se l’evento celebrava il contributo di George al cinema. GUARDA LE FOTO Amal Clooney a Venezia con George Clooney: dieci anni di beauty look. A occuparsi del look di Amal è stato il suo hairstylist di lunga data, Dimitris Giannetos, che ha realizzato anche il make-up con prodotti Charlotte Tilbury.🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Amal Clooney dimostra che la coda alta è perfetta per il red carpet

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