George Clooney premiato smoking nero discorso commosso Ma sul red carpet del Lincoln Center gli occhi di tutti sono finiti su di lei

Sul red carpet del Lincoln Center, l’attenzione era tutta rivolta a una donna, mentre l’attore in smoking nero, con qualche battuta sulla propria età, riceveva il premio Chaplin Award. La serata ha visto Clooney salire sul palco con un discorso emozionato, ma sono stati gli sguardi rivolti a lei a catturare l’interesse generale. La scena ha lasciato spazio a un’atmosfera di attesa e curiosità tra i presenti.

G eorge Clooney in smoking nero, qualche battuta sulla propria età, il Chaplin Award in mano. Eppure, sul red carpet del Lincoln Center lunedì sera, gli occhi continuavano a scivolare su di lei. Amal Clooney, 47 anni, avvocata specializzata in diritti umani e moglie da undici anni di uno degli attori più famosi del mondo, ha scelto un miniabito viola acceso che è già uno dei look della stagione. Lo stile di Amal Clooney. guarda le foto Amal Clooney e il Balenciaga di Piccioli: un abito costruito sull’aria. Il mini abito viene dalla prima collezione di Pierpaolo Piccioli per Balenciaga, presentata all’ultima Paris Fashion Week. Il colore si...🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - George Clooney premiato, smoking nero, discorso commosso. Ma sul red carpet del Lincoln Center gli occhi di tutti sono finiti su di lei Notizie correlate Novate, il “manista” di George Clooney premiato a Casa SanremoAll’Ospedale San Gerardo è stato eseguito per la prima volta un intervento di simpaticectomia estesa… Prevenzione, diagnosi precoce e cure più...