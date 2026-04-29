Alma spareggio | c’è una data per l’anticipo

Il Fano si prepara per lo spareggio, con una data fissata per l’anticipo. Dopo aver concluso il campionato, la squadra si concentra su questo incontro decisivo. La partita si giocherà in una data stabilita in anticipo rispetto alla normale programmazione. La sfida rappresenta l’evento più rilevante per il team in questo momento. La data ufficiale è stata comunicata nelle ultime ore.

Archiviato il campionato il Fano si concentra su quello che è l’appuntamento più importante di tutta la stagione, ovvero lo spareggio per salire in Eccellenza che sarà con l’Azzurra Colli del Tronto che ha visto sfumare la promozione sabato scorso, proprio all’ultima giornata a vantaggio dell’Aurora Treia. La società di via Toscanini si è messa subito al lavoro con l’intento di anticipare la data del 24 maggio, fissata anzitempo dal Comitato regionale Marche che aveva ovviamente tenuto conto dell’effettuazione dei playoff. Playoff che sono stati resi vani, in entrambi i gironi di Promozione in quanto il distacco tra la seconda e la terza è stato abissale: 20 punti tra l’Alma e l’Ostra Calcio giunta terza nel nostro girone, 22 punti tra l’Azzurra Colli e il Settempeda arrivato terzo nel Girone B.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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