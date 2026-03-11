Assegno sociale | ecco come conoscere in anticipo la data del primo pagamento

Da marzo, l'Inps introduce un nuovo servizio che permette ai cittadini con i requisiti per l'assegno sociale di conoscere in anticipo la data del primo pagamento. Il servizio include anche una video guida personalizzata per facilitare l'accesso alle informazioni. Questa novità riguarda tutte le persone interessate a ricevere l’assegno sociale e mira a semplificare le procedure di verifica delle date di pagamento.

Nuovo servizio Inps con video guida personalizzata Da marzo tutti i cittadini che hanno i requisiti per richiedere l’assegno sociale e hanno aggiornato i loro contatti cellulare ed e-mail con il consenso all’Inps per utilizzarli, potranno conoscere in anticipo la data del primo pagamento con il nuovo servizio personalizzato e interattivo di video guida a loro dedicato. Il servizio di video-guida viene infatti erogato automaticamente a seguito dell’accoglimento della domanda di assegno sociale e rimane a disposizione del beneficiario per sei mesi nell’area riservata del portale, accessibile dal link in calce all’avviso che i destinatari trovano nel centro notifiche. 🔗 Leggi su Feedpress.me

