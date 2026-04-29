Allarme truffe agli anziani nel Calolziese il comune | Massima attenzione!

Nelle ultime settimane, a Calolziocorte si sono verificati almeno due nuovi episodi di truffe rivolte a persone anziane. Questi casi seguono a una serie di segnalazioni già avvenute alcune settimane prima, che hanno coinvolto cittadini della zona. Le autorità locali invitano alla massima attenzione e ricordano di non condividere informazioni personali con sconosciuti. La situazione ha portato il comune a richiamare l’attenzione sulla diffusione di queste frodi.

Dopo quelli di un paio di settimane fa, almeno altri due casi di truffe sono stati commessi nei giorni scorsi a Calolziocorte, in particolare ai danni di persone anziane. Una situazione davvero preoccupante confermata anche dall'Amministrazione comunale con un appello rivolto a tutti affinchè.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate I 174 anni dalla fondazione della Polizia, il Questore ai cittadini: "Controlli potenziati, massima attenzione su truffe, anziani e violenze domestiche"“Da sedici mesi alla guida della Questura di Perugia abbiamo posto al centro la prevenzione, con particolare attenzione agli anziani, alle donne... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Allarme truffe agli anziani nel Calolziese, il comune: Massima attenzione!; Allarme truffe anziani. Cresce l'allerta delle forze dell'ordine e delle associazioni; Castelbellino, allarme truffe agli anziani: avances per strappare la catenina e finti finanzieri; Truffe telefoniche a Roma, l’allarme della polizia locale per gli anziani. Allarme truffe anziani. Cresce l'allerta delle forze dell'ordine e delle associazioniLa signora Maria Paola racconta la sua disavventura e la sua associazione, la Sea in via san Secondo a Torino, al servizio degli anziani. La truffa più diffusa è quella del falso carabiniere. Sono dec ... rainews.it Castelbellino, allarme truffe agli anziani: avances per strappare la catenina e finti finanzieriDue episodi registrati a Castelbellino, cresce l'allarme sui social. In azione una donna con la tecnica dell'abbraccio e finti finanzieri. centropagina.it Allarme forze dell’ordine: Truffe e raggiri ai danni degli anziani in aumento del 24%. La preda più facile ha più di 80 anni, ha perso il coniuge, è Presidente della repubblica. Grazia a Nicole Minetti, Mattarella furioso con il ministro Nordio che ha concesso pare - facebook.com facebook Allarme #truffe online: il Ministero della #Salute segnala la diffusione di email false che usano il suo nome per ingannare i cittadini e sottrarre dati personali. I messaggi invitano a cliccare su link per rinnovare la Tessera sanitaria o aggiornare il Fascicolo sa x.com