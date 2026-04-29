Allarme truffe a Sassuolo finti agenti inventano targhe clonate per svaligiare le case

Da modenatoday.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova tecnica di truffa sta colpendo i residenti di Sassuolo, con falsi agenti che cercano di ingannare le persone. Secondo quanto riferito, questi individui si presentano come rappresentanti ufficiali e tentano di ottenere l’accesso alle case attraverso targhe clonate o documenti falsi. La situazione è stata segnalata a partire dalla mattina di oggi, generando preoccupazione tra i cittadini.

Una nuova e insidiosa tecnica di raggiro sta prendendo di mira i cittadini sassolesi a partire dalla mattinata odierna. Il Comune ha infatti diramato una nota urgente per mettere in guardia la popolazione da una serie di telefonate sospette, effettuate da sedicenti esponenti delle forze.🔗 Leggi su Modenatoday.it

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