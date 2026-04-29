Allarme truffe a Sassuolo finti agenti inventano targhe clonate per svaligiare le case

Una nuova tecnica di truffa sta colpendo i residenti di Sassuolo, con falsi agenti che cercano di ingannare le persone. Secondo quanto riferito, questi individui si presentano come rappresentanti ufficiali e tentano di ottenere l’accesso alle case attraverso targhe clonate o documenti falsi. La situazione è stata segnalata a partire dalla mattina di oggi, generando preoccupazione tra i cittadini.

Una nuova e insidiosa tecnica di raggiro sta prendendo di mira i cittadini sassolesi a partire dalla mattinata odierna. Il Comune ha infatti diramato una nota urgente per mettere in guardia la popolazione da una serie di telefonate sospette, effettuate da sedicenti esponenti delle forze.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Allarme truffe, finti militari. Segnalati diversi episodi Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Allarme truffe a Sassuolo, finti agenti inventano targhe clonate per svaligiare le case; Cammina in mezzo a via Nonantolana e prende a pugni gli agenti: arrestato un 38enne. Tentativi di truffa in atto a SassuoloDa questa mattina è in atto un tentativo di truffa a cittadini sassolesi: finti agenti della Polizia Locale contattano cittadini chiedendo loro di recarsi al comando per verificare le condizioni della ... sassuolonotizie.it Sassuolo, truffa telefonica con finti agenti della Polizia localeLa Provincia: Chiunque dovesse essere contattato, prima di lasciare la propria abitazione è invitato a contattare il centralino della Polizia Locale ... lapressa.it Allarme forze dell’ordine: Truffe e raggiri ai danni degli anziani in aumento del 24%. La preda più facile ha più di 80 anni, ha perso il coniuge, è Presidente della repubblica. Grazia a Nicole Minetti, Mattarella furioso con il ministro Nordio che ha concesso pare - facebook.com facebook Allarme #truffe online: il Ministero della #Salute segnala la diffusione di email false che usano il suo nome per ingannare i cittadini e sottrarre dati personali. I messaggi invitano a cliccare su link per rinnovare la Tessera sanitaria o aggiornare il Fascicolo sa x.com