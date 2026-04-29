Negli ultimi tempi sono state segnalate crescenti manifestazioni di discriminazione online, con alcuni gruppi di persone che si distinguono per comportamenti offensivi. Tra i soggetti più coinvolti ci sono pensionati e professionisti, in particolare uomini over 50. La commissione parlamentare presieduta in Senato si occupa di analizzare questi fenomeni, concentrandosi su temi come il razzismo e l’antisemitismo.

"La Commissione che presiedo in Senato nasce contro l’odio, contro il razzismo, contro l’antisemitismo. Parlare in questa Commissione significa passare sopra il precipizio dell’ odio, un odio che è talmente vasto, sempre più vasto. Una valanga che porta ancora alcune persone ad augurarmi la morte, a 96 anni, come avveniva quando ero piccola, nel 1938". Silenzio. Poi applausi alla senatrice a vita Liliana Segre nella sala del Memoriale della Shoah che ieri ha ospitato la quinta edizione del convegno “Le vittime dell’odio“, promosso dall’ Oscad (Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori) del Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Allarme discriminazioni. L’identikit dell’odiatore: pensionati e professionisti. In testa gli ultra 50enni

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