Samsung presenta il nuovo Galaxy S26 Ultra, dotato di un innovativo Privacy Display, tecnologie di intelligenza artificiale avanzate e una fotocamera professionale. Il dispositivo combina funzionalità all’avanguardia con un’attenzione particolare alla sicurezza e alla qualità delle immagini, offrendo agli utenti strumenti potenti per l’esperienza quotidiana. La presentazione ufficiale segna un passo importante nel settore degli smartphone di alta gamma.

Con Galaxy S26 Ultra, Samsung non ha semplicemente aggiornato il proprio top di gamma: ha cercato di ridefinire l’equilibrio tra potenza, intelligenza artificiale e protezione dei dati personali. Presentato durante il Galaxy Unpacked 2026 di San Francisco, il nuovo Ultra rappresenta la terza generazione di smartphone Galaxy basati su Galaxy AI, ma soprattutto segna un cambio di approccio. Qui l’intelligenza artificiale non è una funzione da attivare: è un livello operativo costante, che lavora in modo silenzioso per ridurre passaggi e semplificare le azioni quotidiane. Galaxy S26 Ultra mantiene la sua identità premium ma diventa più raffinato. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

Galaxy S26 Ultra ufficiale: Privacy Display, IA avanzata e fotocamera da professionisti

