Alla Fondazione Zeffirelli la masterclass di Massimo Luconi su regia e recitazione

Da lanazione.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Firenze, presso la Fondazione Franco Zeffirelli, si tiene una masterclass dedicata alla regia e alla recitazione nel teatro musicale. L’evento, condotto da Massimo Luconi, coinvolge studenti e professionisti del settore in sessioni pratiche e teoriche. La giornata rientra nel ciclo di iniziative promosse dalla fondazione per promuovere la formazione nel campo dello spettacolo dal vivo.

Firenze, 29 aprile 2026 – La Fondazione Franco Zeffirelli presenta a Firenze la masterclass Il Teatro Musicale. Regia e Recitazione – Tecniche, coscienza e conoscenza di sé, a cura di Massimo Luconi, in programma dall’8 al 10 maggio presso le aule didattiche della Fondazione, in Piazza San Firenze a Firenze. Dopo il successo della precedente edizione, il corso torna con un percorso avanzato dedicato al complesso universo del teatro musicale e dell’opera lirica, affrontati attraverso un approccio che integra tecnica, metodo e crescita personale. In linea con l’eredità artistica di Franco Zeffirelli, la proposta formativa pone al centro la relazione tra visione registica, interpretazione e struttura musicale.🔗 Leggi su Lanazione.it

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