Alla Fondazione Zeffirelli la masterclass di Massimo Luconi su regia e recitazione

A Firenze, presso la Fondazione Franco Zeffirelli, si tiene una masterclass dedicata alla regia e alla recitazione nel teatro musicale. L’evento, condotto da Massimo Luconi, coinvolge studenti e professionisti del settore in sessioni pratiche e teoriche. La giornata rientra nel ciclo di iniziative promosse dalla fondazione per promuovere la formazione nel campo dello spettacolo dal vivo.

Firenze, 29 aprile 2026 – La Fondazione Franco Zeffirelli presenta a Firenze la masterclass Il Teatro Musicale. Regia e Recitazione – Tecniche, coscienza e conoscenza di sé, a cura di Massimo Luconi, in programma dall’8 al 10 maggio presso le aule didattiche della Fondazione, in Piazza San Firenze a Firenze. Dopo il successo della precedente edizione, il corso torna con un percorso avanzato dedicato al complesso universo del teatro musicale e dell’opera lirica, affrontati attraverso un approccio che integra tecnica, metodo e crescita personale. In linea con l’eredità artistica di Franco Zeffirelli, la proposta formativa pone al centro la relazione tra visione registica, interpretazione e struttura musicale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Alla Fondazione Zeffirelli la masterclass di Massimo Luconi su regia e recitazione Notizie correlate Leggi anche: Masterclass di recitazione cinematografica con Fabio Mollo a Parma il 9–10 giugno 2026 Firenze, la Fondazione Franco Zeffirelli aperta a Pasqua e PasquettaFirenze, 2 aprile 2026 - L’unico omaggio permanente in Italia dedicato a Maria Callas si trova in un unico posto, nel cuore di Firenze, tra le sale... Altri aggiornamenti Alla Fondazione Zeffirelli la masterclass di Massimo Luconi su regia e recitazioneDall’8 al 10 maggio a Firenze un percorso intensivo tra tecnica, drammaturgia e consapevolezza artistica nel teatro musicale. Iscrizioni aperte fino al 4 maggio ... lanazione.it Un nuovo volo su Solaris: Andrej Tarkovskij in mostra alla Fondazione ZeffirelliUn nuovo volo su Solaris, presentato alla stampa il progetto del Museo Anatokij Zverev (Museo AZ) di Mosca e la Fondazione Franco Zeffirelli di Firenze. Il progetto della Mostra Un Nuovo Volo Su ... giornalettismo.com