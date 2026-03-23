Masterclass di recitazione cinematografica con Fabio Mollo a Parma il 9–10 giugno 2026

I.D.E.A. Theatre Hub presenta Close Up, masterclass di recitazione cinematografica con il regista e sceneggiatore Fabio Mollo. L'appuntamento è a Parma il 9 e 10 giugno 2026. La masterclass si articola in due giornate di lavoro in scena, con al centro tre temi fondamentali: la costruzione del personaggio, il rapporto tra attore e regista sul set, la preparazione al provino cinematografico. La prima giornata affronta il linguaggio specifico del cinema — le differenze sostanziali rispetto alla recitazione teatrale, la lettura e l'analisi della sceneggiatura, come si entra e si abita un personaggio. Il lavoro teorico si trasferisce progressivamente in scena, attraverso esercizi su scene assegnate. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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