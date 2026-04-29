Alex Warren in concerto con la maglia I love Xaden Riorson | ecco chi è il misterioso protagonista

Durante un recente concerto pop, un artista ha attirato l’attenzione indossando una maglia con la scritta “I love Xaden Riorson”. La presenza di questa maglietta ha suscitato l’interesse del pubblico, che ha iniziato a chiedersi chi fosse questa figura, in precedenza nota nel mondo letterario. L’artista, noto per la sua carriera nella musica, ha portato sul palco un elemento che ha generato numerose conversazioni tra i presenti.

Dall’universo letterario al palco di un concerto pop: Alex Warren ha scatenato la curiosità di migliaia di fan durante una delle sue ultime esibizioni dal vivo. Il cantante si è presentato sotto i riflettori indossando una t-shirt bianca con la scritta cubitale “I love Xaden Riorson “, un gesto che ha immediatamente infiammato i social. Durante lo show, Warren ha scherzato con il pubblico spiegando l’origine del look: “ Mia moglie mi ha detto che dovevo assolutamente metterla, non avevo scelta “, ha confessato sorridendo, attribuendo il merito (o la colpa) alla consorte Kouvr Annon. @milliereads033 As a reader, I felt seen in this moment.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Alex Warren in concerto con la maglia “I love Xaden Riorson”: ecco chi è il misterioso protagonista Notizie correlate Chiara Ferragni beccata con il misterioso colombiano: ecco chi èSi chiama Jose Hernandez ed è un imprenditore colombiano la nuova fiamma di Chiara Ferragni: i due si frequentano da dicembre Da mesi si parla di una... Leggi anche: Nuovi hit in radio: Alex Warren, Ella Langley e Morandi guidano il tour Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Classifica EarOne 17 2026: BLANCO ed Elisa volano, Madame parte alta; Alex Warren si esibirà ai BRIT Awards 2026 insieme a Harry Styles, Rosalía e molti altri; Abbandonato in piena notte sull’A21 e ucciso da un tir: l’amico accusato di omicidio colposo; UK SINGLES: N.ro 1 OLIVIA RODRIGO – Drop Dead. La favola di Alex Warren, sul palco a Milano con la maglia dell'Inter: ecco perchéÈ diventato un cantante di fama mondiale, partendo dalla musica sui social. Spopola tra i più giovani ma non solo: è riuscito a unire la passione per viaggi, musica e sport, che porta tutti insieme ... sport.sky.it RDS 100% Grandi Successi. . Quando il palco diventa un affare di famiglia, la magia è assicurata. Non è un sogno, ma la realtà (e che realtà!): durante il suo tour, Alex Warren ha invitato sul palco il suo fan numero uno, Grandad Frank, per un compito se - facebook.com facebook Un sogno che diventa realtà sul palco di Oslo! Vi ricordate il coro di giovanissimi fan norvegesi che l’anno scorso aveva lasciato Alex Warren a bocca aperta con una sorpresa virale Beh, la storia non è finita lì. Durante la sua recente tappa a Oslo, l’artist x.com