Alessandro Strumbo sfavillante party di compleanno al Vinque di Roma

Nella zona centrale di Roma, tra le luci delle vetrine di via Frattina, si è tenuto un evento speciale per celebrare il compleanno di Alessandro Strumbo. La serata si è svolta al Vinque, un locale noto per la sua atmosfera raffinata. Oltre alla musica e ai cocktail, presente un pubblico composto da amici e conoscenti dell’ospite. La festa ha attirato l’attenzione di alcuni passanti e media locali.

Nel cuore della Capitale, tra le vetrine luminose di via Frattina, si è svolta una serata all’insegna dell’eleganza e della mondanità in occasione del compleanno di Alessandro Strumbo. A ospitare l’evento, l’esclusivo Vynique, ormai consolidato punto di riferimento del jet set romano, reinterpretato per l’occasione in un raffinato salotto dal gusto internazionale. Accogliente e impeccabile, Alessandro, l’hairstylist tra i più affermati e glamour del panorama italiano, ha ricevuto i suoi ospiti insieme al marito Massimo D’Angelo, dando vita ad un’atmosfera sofisticata e perfettamente orchestrata. Luci soffuse, mise en scène ricercata e una selezione musicale avvolgente hanno accompagnato una serata scandita da brindisi e conversazioni eleganti.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Alessandro Strumbo, sfavillante party di compleanno al Vinque di Roma Notizie correlate Donatella Zaccagnini Romito, il compleanno super vip a Roma. La foto gallery del party in piscinaTanti amici, parenti e colleghi accorsi per festeggiare l’ingegnere, scrittrice e nota influencer nella splendida cornice di Villa Fravili, a Fonte... Leggi anche: Tra spiritualità e corpo: l’evento dedicato al libro “Nudo tra sacro e profano” di Monica Marangoni con party di compleanno