Albenga | l’opposizione vince via ai lavori per strade e piazze

A Albenga l'opposizione ha ottenuto una vittoria che ha portato alla ripresa dei lavori per le strade e le piazze della città. L'amministrazione ha confermato gli interventi previsti su Via Nazario Sauro e Via Milano, mentre le richieste dei consiglieri hanno portato alla riapertura di Vico Folchero. La situazione si è evoluta con queste decisioni, che riguardano le strade centrali e le aree interessate dall'intervento.

? Cosa sapere L'amministrazione di Albenga conferma i lavori per Via Nazario Sauro e Via Milano.. Le istanze dei consiglieri Lugani e Casa portano alla riapertura di Vico Folchero.. Dopo il dibattito avvenuto ieri in Consiglio comunale ad Albenga, i consiglieri Lugani e Casa hanno evidenziato come le istanze della minoranza siano state trasformate in decisioni amministrative concrete. Nonostante le iniziali resistenze della maggioranza, che ha espresso pareri contrari alle mozioni presentate, l’amministrazione ha confermato l’avvio di interventi su nodi cruciali per la viabilità e il decoro urbano. Guido Lugani e Marina Casa, rappresentanti dell’opposizione ingauna, hanno sottolineato un dato di fatto: le sollecitazioni portate in aula si sono tradotte in impegni operativi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Albenga: l’opposizione vince, via ai lavori per strade e piazze Notizie correlate Sostenibilità ambientale e sicurezza. Riparte il progetto “Spugna”. Lavori su strade, parcheggi e piazzeRiparte da San Giorgio su Legnano il tour istituzionale di Città metropolitana di Milano dedicato al progetto “Spugna”, uno dei più ambiziosi... Strade, piazze e rotatorie intitolate a giovani vittime: Agrigento ridisegna la mappa delle sue stradeFra i nominativi, alcuni dei quali hanno fatto già discutere, anche quello di Stefano Saetta: il figlio del giudice Antonino.