Al via la ultra trail Lago di Como con 1.800 runners da 47 nazioni Lecco protagonista

Oggi a palazzo Lombardia è stato presentato l’evento Ultra Trail del Lago di Como 2026, che vedrà la partecipazione di circa 1.800 atleti provenienti da 47 paesi diversi. Lecco sarà il centro principale della manifestazione, che si preannuncia come una delle edizioni più affollate e significative finora. La gara, dedicata alle discipline di ultra trail, sta attirando l’attenzione di appassionati e professionisti da tutto il mondo.

Si prepara a vivere una edizione da record l'appuntamento 2026 con UTLAC - Ultra Trail del Lago di Como, presentato oggi a palazzo Lombardia. Dal 6 al 10 maggio 2026 l’evento porterà sul territorio atleti da tutto il mondo, confermandosi come uno dei più rilevanti appuntamenti internazionali del.🔗 Leggi su Leccotoday.it Notizie correlate Bit Milano 2026: Lago di Como protagonista con sei nuovi testimonial e ambasciatori, ecco chi sonoIl Lago di Como torna protagonista sulla scena internazionale della Bit di Milano 2026, scegliendo lo stand di Regione Lombardia come cornice per... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Ultra trail del lago di Como: 1.800 atleti al via, è record; Al via la ultra trail Lago di Como con 1.800 runners da 47 nazioni. Lecco protagonista; Corsa in montagna, sale l’hype per l’Ultra Trail Lago di Como 2026; ULTRA TRAIL LAGO DI COMO 2026. Al via la ultra trail Lago di Como con 1.800 runners da 47 nazioni. Lecco protagonistaUtlac torna dal 6 al 10 maggio: prova regina la 250 km in auto-navigazione, un grande anello attorno al Lario. Più che una gara, un'impresa. Tra panorami unici. Con la novità assoluta 120 km Menaggio– ... leccotoday.it Correre intorno al lago di Como, l'ultra trail lariano si fa in 4 e con la nuova 15K fa il pienoVisto il grande successo dello scorso anno con il sold out all’esordio, gli organizzatori di Larius hanno introdotto alcune modifiche in favore degli atleti in gara: anticipato alle 7 di sabato 10 ... runnersworld.com roadsurfer. . Te lo ricordiamo, ecco come sarà il Lago di Como il mese prossimo. - facebook.com facebook Passalacqua, Lago di Como x.com