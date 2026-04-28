Pronostico Al Nassr-Al Ahli | è quota 20

Domani si gioca la partita tra Al Nassr e Al Ahli, valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League. Al Nassr ha conquistato diciannove vittorie consecutive in tutte le competizioni. La partita sarà trasmessa in diretta e le formazioni probabili sono state annunciate. I tifosi sono in attesa di vedere quale squadra uscirà vincente in questa sfida.

Al Nassr-Al Ahli è una partita valida per la trentesima giornata della Saudi Pro League: probabili formazioni, pronostico e dove vederla Diciannove vittorie di fila in tutte le manifestazioni. Ma soprattutto in campionato l’Al Nassr ha messo una marcia diversa e adesso guarda tutti dall’altro verso il basso. C’è la sensazione che in questo momento nessuna squadra possa mettere in difficoltà Ronaldo e soci. Nemmeno l’Al Ahli, terzo in classifica, che con una partita in meno ha dieci punti di distacco. L’Al Nassr vuole chiudere definitivamente i giochi e togliere dalla possibilità di un rientro una squadra forte, che viene da quattro vittorie consecutive, e che lo scorso 2 gennaio ha inflitto quella che è stata l’ultima e l’unica sconfitta di quest’anno della squadra padrona di casa.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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