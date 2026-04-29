Agnus Dei dal festival di Venezia alle sale | Camaiti presenta il suo documentario al Plaza

Dopo aver partecipato all’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e aver preso parte a diversi festival nel mondo, il documentario “Agnus Dei” di Massimiliano Camaiti sarà proiettato al cinema Plaza di Napoli. La pellicola, che ha riscosso interesse a livello internazionale, approda ora nelle sale italiane. La presentazione è stata annunciata ufficialmente, senza indicazioni su eventuali eventi collaterali o incontri con il regista.

Dopo il debutto all’82ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia e il passaggio nei principali festival internazionali, “Agnus Dei” di Massimiliano Camaiti arriva a Napoli. L’appuntamento è per il 29 aprile alle 19:30 al cinema Plaza, con una serata introdotta dal regista in conversazione con la curatrice e docente di storia del cinema Gina Annunziata. Modera don Doriano Vincenzo De Luca. Presentato nella sezione Biennale College Cinema, il documentario ha ottenuto il premio Michel Mitrani come migliore opera prima al Fipadoc di Biarritz ed è stato riconosciuto come miglior documentario dell’anno dall’Associazione documentaristi italiani.🔗 Leggi su Ildenaro.it Notizie correlate Al Plaza, la proiezione del documentario 'Agnus Dei' di Massimiliano CamaitiIl 29 aprile al Cinema Plaza di Napoli sarà proiettato il film Agnus Dei di Massimiliano Camaiti. “Agnus Dei” di Massimiliano Camaiti arriva nelle sale: un viaggio contemplativo tra cura, vocazione e silenzioDopo Venezia e i festival internazionali, “Agnus Dei” di Massimiliano Camaiti arriva al cinema dal 20 aprile. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Agnus Dei, arrivano in sala gli agnellini del Papa; MASTERCLASS E PROIEZIONE IN PRIMA ROMANA PER AGNUS DEI; Agnus Dei arriva in sala con la clip sulla morte di Papa Francesco; Agnus Dei: un rito antico nel monastero segreto e la morte di papa Francesco. Agnus Dei di Massimiliano Camaiti arriva al Cinema PlazaDopo il debutto all’82. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e un percorso nei principali festival internazionali, Agnus Dei di ... napolivillage.com Agnus Dei, una clip esclusiva su Sky TG24 del documentarioUn viaggio intimo e potente nel cuore di un monastero romano: Agnus Dei di Massimiliano Camaiti racconta un’antica tradizione tra spiritualità e quotidianità. Sky TG24 presenta una clip esclusiva ... tg24.sky.it Lunedì 4 maggio, ore 19.00, al Rouge et Noir la proiezione speciale del documentario "Agnus Dei" di Massimiliano Camaiti, il regista incontrerà il pubblico dopo la proiezione. "Agnus Dei" narra una tradizione millenaria che sopravvive nel silenzio di un chiost - facebook.com facebook