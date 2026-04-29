Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 5 maggio nuovo sportello informazioni a Firenze

Dal 5 maggio sarà operativo a Firenze un nuovo sportello dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, situato in via Santa Caterina d’Alessandria 23. L’obiettivo è fornire assistenza e informazioni relative a questioni come cartelle di pagamento, rateizzazioni e procedure di riscossione. L’apertura si inserisce in un’operazione di potenziamento dei servizi di supporto ai cittadini e ai contribuenti della zona.

Firenze, 29 aprile 2026 – Un nuovo punto informazioni su cartelle di pagamento, rateizzazioni e procedure di riscossione apre martedì 5 maggio in via Santa Caterina d’Alessandria 23 a Firenze. All’interno dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate, ogni martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.45, saranno operative due postazioni per fornire assistenza specifica per pratiche riguardanti le riscossioni. Allo sportello si accede solo su prenotazione. I contribuenti possono già fissare un appuntamento sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sull’app Equiclick oppure tramite operatore al numero unico 060101. L’iniziativa, che si...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Agenzia delle Entrate-Riscossione, dal 5 maggio nuovo sportello informazioni a Firenze Notizie correlate Leggi anche: Agenzia delle entrate-Riscossione: al via la Rottamazione-quinquies, tutte le informazioni Tributi, Unc Calabria: "Sugli avvisi dell'Agenzia delle entrate riscossione regna il caos indiscriminato""Non si tratta più del ben noto e ricorrente fenomeno delle cartelle pazze, ma siamo in presenza di una follia tributaria indiscriminata". Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Cartelle e debiti online: il nuovo servizio dell’Agenzia Entrate; Rottamazione quinquies 2026 in scadenza: riepilogo istruzioni; Rottamazione cartelle, ecco la scadenza: domande entro il 30 aprile; Rottamazione-quinquies: dall'ambito applicativo alle modalità operative. Firenze, nuovo punto informativo di Agenzia Riscossione EntrateApre a Firenze un nuovo punto informativo di Agenzia delle entrate-Riscossione. A partire dal prossimo 5 maggio, all’interno dell’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate in via Santa Caterina ... nove.firenze.it L’ultima chiamata per la Rottamazione Quinquies: domani è il giorno X, ma lo Stato ancora non ha deciso le regole definitiveScade il 30 aprile 2026 la domanda per la Rottamazione Quinquies. Il Parlamento discute una proroga ma non è ancora legge. Tutto quello che devi sapere per non perdere la sanatoria. blogsicilia.it Ultimi giorni per aderire alla Rottamazione-quinquies. Giovedì 30 aprile scade il termine per la presentazione della domanda che può essere trasmessa esclusivamente in via telematica sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione. La definizione agevolata d - facebook.com facebook