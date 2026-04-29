Adesso mando tutto ai tuoi colleghi | la minaccia dopo il rapporto e gli abusi su una 50enne a Torino

Un uomo avrebbe minacciato di inviare tutto ai colleghi della ex fidanzata, una donna di 50 anni. Tre settimane dopo averla tenuta chiusa in casa senza permesso di uscire, avrebbe scattato una fotografia alla donna, con cui aveva avuto un rapporto intimo recentemente terminato. La vicenda si è svolta a Torino, all’interno di una relazione che sembra aver avuto momenti di tensione e abusi.