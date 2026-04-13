Milan l’eroe del derby è già in uscita | Schira lancia la bomba c’è il dialogo con Jorge Mendes

Il calcio di oggi si anima con notizie di mercato che riguardano il club rossonero e il futuro di alcuni giocatori. Secondo fonti vicine al settore, il difensore che ha recentemente dato spettacolo nel derby potrebbe lasciare la squadra già nella prossima sessione estiva di calciomercato. Si parla di un possibile dialogo tra il club e il rappresentante del giocatore, Jorge Mendes, per discutere delle condizioni di una possibile cessione.

Non è stata, fin qui, una stagione positiva la prima di Pervis Estupiñán con la maglia del Milan. Giunto dal Brighton nel calciomercato estivo 2025 per 19 milioni di euro, bonus inclusi, il laterale mancino ecuadoriano ha finora disputato 19 partite tra Serie A (16), Coppa Italia (2) e Supercoppa Italiana (una). Nei 1.158' sul terreno di gioco (media di 61' per partita), l'ex anche di Villarreal, Watford, Osasuna e Almería, ha fornito un assist in campionato (il 23 agosto 2025, per il gol di Strahinja Pavlovic in Milan-Cremonese 1-2 a 'San Siro'), rimediato 4 ammonizioni e un'espulsione (il 28 settembre 2025, in Milan-Napoli 2-1).🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, l’eroe del derby è già in uscita: Schira lancia la bomba, c’è il dialogo con Jorge Mendes Leggi anche: Juventus in contatto con Jorge Mendes per ingaggiare a zero stella del Man City. Bernardo Silva-Juve, nuovi contatti: la scelta con Jorge MendesJuve sempre vigile su Bernardo Silva che si appresta a dire addio al Manchester City: ecco cosa sta succedendo.