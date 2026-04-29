Addio accessori PS5 | Sony taglia la produzione della Telecamera HD

Sony ha deciso di interrompere la produzione della Telecamera HD per PlayStation 5, rendendola irreperibile sia sui negozi online che presso i rivenditori fisici. Dopo circa un anno di disponibilità, l'accessorio è stato eliminato dal catalogo di PlayStation Direct e non può più essere acquistato. La decisione ha portato alla completa scomparsa della Telecamera HD dal mercato.

? Cosa sapere Sony interrompe la produzione della Telecamera HD su PlayStation Direct dopo un anno.. L'accessorio risulta esaurito presso i rivenditori e non è più acquistabile online.. La scomparsa della Telecamera HD dai cataloghi ufficiali di PlayStation Direct suggerisce che Sony abbia deciso di interrompere la produzione dell’accessorio, lasciando i consumatori con le scorte residue già esaurite presso i principali rivenditori dopo oltre un anno di assenza dal mercato. Il degli accessori per la console di ultima generazione sta subendo una silenziosa ma netta selezione. Sebbene il lancio della PlayStation 5 nel 2020 abbia introdotto una...🔗 Leggi su Ameve.eu

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