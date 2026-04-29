Cinisello saluta Sergio Siberna, poeta, scrittore e testimone dell’esodo istriano. Nato in una regione italiana, Siberna ha vissuto l’esperienza del profugo durante gli eventi storici legati al trasferimento forzato. Nel corso della sua vita, ha dedicato parte del suo tempo alla scrittura e alla poesia, partecipando anche ad attività sportive. La sua scomparsa rappresenta la perdita di una figura legata alla memoria di quegli eventi.

Testimone dell’esodo istriano, sportivo, poeta e scrittore. Cinisello saluta Sergio Siberna (nella foto), 97 anni, autore del libro "Le memorie di un bisnonno", un’autobiografia che ripercorre la vita ricca di esperienze: dalla figura eroica della madre al difficile passato di esule fino alle imprese nella pallanuoto e nel basket. "Papà insegnava italiano a Ragusa, Dubrovnik. Il 25 aprile 1945 restò senza stipendio. Diceva che, senza disposizioni dal ministero, non sarebbe andato via. Rimase tanti mesi solo a scuola, facendoci anche patire la fame". È la madre a insistere per partire. "Continuava a sentire notizie di efferatezze, commesse dai partigiani slavi contro italiani".🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Addio a Sergio Siberna poeta, scrittore e profugo

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