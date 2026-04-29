Un anno dopo il suo arrivo a Parma, l’allenatore più giovane del campionato ha portato la squadra alla salvezza con quattro turni di anticipo. Ex assistente di un noto tecnico, ha dimostrato adattamento e concretezza nel suo lavoro, guidando la formazione attraverso una stagione complessa. La sua gestione ha permesso di evitare i rischi di una retrocessione, consolidando il suo ruolo nel club.

Saggio, misurato, equilibrato, tenace, umile. Potreste pensare che questi aggettivi si possano applicare a un trentenne appena sbarcato in Italia per allenare, prima volta nella sua carriera, una squadra di Serie A? L'avreste mai immaginato, appena messo piede a Parma nel giugno del 2025, che Carlos Cuesta possedesse queste qualità e fosse la persona giusta per guidare il club emiliano alla salvezza, obiettivo dichiarato della società e fortemente voluto dal presidente Kyle Krause? Alzi la mano chi abbia avuto un pensiero del genere. Nessuno. L'allenatore spagnolo era assolutamente sconosciuto, non aveva avuto esperienze alla guida di una prima squadra, aveva studiato all'Atletico Madrid, al Manchester City alla corte di Pep Guardiola e, per cinque stagioni, era stato assistente di Mikel Arteta all'Arsenal.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Adattamento, concretezza e la lezione di Rocco: un anno di Cuesta a Parma

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