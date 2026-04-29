Acquedotto e asfaltature i lavori | Ecco il programma dei cantieri

Sono state ricevute segnalazioni riguardanti lo stato della fontana di Piazza Santa Caterina a Colle. Nel frattempo, sono stati annunciati i lavori programmati per l'acquedotto e le asfaltature nelle strade della zona. Il Comune ha comunicato il calendario dei cantieri, che prevedono interventi di riqualificazione e manutenzione. Le operazioni sono state pianificate in diversi periodi per minimizzare i disagi alla circolazione e alla fruizione pubblica.

Segnalazioni sullo stato della fontana di Piazza Santa Caterina a Colle sono arrivate alla nostra redazione. Dal Comune viene confermato l’avvio di interventi di ripristino, mentre proseguono lavori in diverse aree della città. A tracciare il programma il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici, Marco Speranza. La fontana di piazza Santa Caterina è al centro di diverse segnalazioni. Sono previsti interventi? "Capiamo il disagio, anche per i lavori alla strada e per le condizioni della fontana, ma sono in corso operazioni di sistemazione, mentre continuano interventi anche in altre zone della città". In questi giorni sono partiti lavori in viale dei Mille.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Acquedotto e asfaltature, i lavori: "Ecco il programma dei cantieri" Notizie correlate Asfaltature, lavori del gas e all’acquedotto: ecco tutti i cantieri della settimanaDa lunedì 13 aprile sono in programma i lavori di asfaltatura di via di Soffiano. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Acquedotto e asfaltature, i lavori: Ecco il programma dei cantieri; Via Ceresara, lavori verso la conclusione: acquedotto, teleriscaldamento e asfalto entro fine maggio; Firenze, i cantieri della settimana: da via Lungo l'Affrico a via di Soffiano; Rinnovato l’acquedotto di Monfalcone: conclusi i lavori PNRR sulla rete idrica. Sostituzione dell’acquedotto. In corso le asfaltature nelle strade di Massa MacinaiaE’ terminata nei giorni scorsi l’asfaltatura di via della Gianna a Massa Macinaia ed è in corso l’asfaltatura di via dei Sodini, mentre a seguire sarà riasfaltata anche via del Pergolone nella stessa ... lanazione.it Al via i lavori di via del Fiume a Fano dopo bonifica acquedottoAset e il Comune di Fano hanno annunciato il via all'asfaltatura di via del Fiume, dopo la bonifica dell'acquedotto, nell'ambito del piano da oltre otto milioni sulle reti idriche 2025-27 In questi ... ansa.it Un acquedotto costruito nel 144 a.C. trasportava più acqua di quanta molte città italiane consumino oggi. E non è un museo: la sorgente è ancora in uso. Quinto Marcio Re, pretore romano, ottenne dal Senato i fondi per un'opera che nessuno aveva mai tentat - facebook.com facebook