Abusi nel carcere di Opera depositate altre due interrogazioni | In 4 mesi nessuna verifica cosa fa Nordio?

Nel carcere di Opera sono state segnalate nuove denunce di abusi attraverso una lettera ricevuta da Fanpage.it. Nel frattempo, sono state depositate due interrogazioni rivolte al ministro della Giustizia, chiedendo spiegazioni sul motivo per cui nel corso di quattro mesi non sono state effettuate verifiche dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La vicenda solleva nuovamente dubbi sulla gestione delle condizioni all’interno della struttura.

Fanpage.it ha ricevuto una lettera dal carcere di Opera nella quale si denunciano nuovi abusi. Nel mentre, sono state depositate due nuove interrogazioni indirizzata al ministro Nordio: "Perché nulla è stato fatto? Perché il Dap non ha fatto verifiche?".🔗 Leggi su Fanpage.it

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