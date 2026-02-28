A Perugia, un uomo di 105 anni continua a condurre la sua giornata tra la guida dell’auto, la coltivazione dell’orto e la preparazione della pasta fatta a mano. La sua storia rappresenta un esempio di longevità in Italia, dove molte persone superano i cento anni. L’Umbria si distingue come regione con una presenza significativa di centenari, tra cui questa persona che vive a Perugia.

Perugia, 28 febbraio 2026 – Ha 105 anni, guida ancora l’auto, coltiva l’orto e prepara la pasta a mano. La storia di Corrado Codignoni, dall’Umbria, è il simbolo di un’Italia che invecchia, ma che, sempre più spesso, lo fa in buona salute. Di lui si parlerà nella puntata di Presa Diretta in programma domani, 1 marzo, su Rai3, intitolata a 'Lunga vita’, tra prospettive e contraddizioni attorno a longevità, medicina rigenerativa, studi del cervello. Secondo l’ultimo rapporto Istat, nel 2025 il nostro Paese ha raggiunto un nuovo record, con oltre 23.500 ultracentenari. Un dato che racconta un cambiamento demografico profondo e che apre interrogativi su sanità, ricerca e qualità della vita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Longevità, l’Italia dei 100 anni: la storia di Corrado e il primato dell’Umbria

