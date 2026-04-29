A Venezia nascono i nuovi cavalieri della birra belga

A Venezia si sono svolti i riti ufficiali per la cerimonia di investitura di nuovi cavalieri della birra belga. Sullo sfondo del Canal Grande, il Gran Maestro con il suo scettro ha consegnato pergamene e medaglie ai partecipanti, che hanno pronunciato il giuramento su santi e sul re del Belgio. La cerimonia si è svolta con un’atmosfera di festa e tradizione, davanti a un pubblico di presenti e con l’alta uniforme rossa in primo piano.

L’atmosfera è quella delle grandi occasioni: il Canal Grande di Venezia sullo sfondo, l’alta uniforme di un rosso sfavillante, il Gran Maestro con il suo scettro, pergamene e medaglie per i nuovi cavalieri pronti a giurare su sant’Arnoldo e sul re del Belgio. Ma no, non stiamo parlando di una confraternita medievale, stiamo parlando di birra. Birra belga, per l’esattezza. Perché il Cavalierato della Pala dei birrai belgi ha fatto le cose davvero in grande per la nomina di venticinque nuovi cavalieri. La scelta di accostare Venezia alla birra belga non è casuale, anzi: il legame è un fil rouge chiamato Unesco. Se infatti tutti sanno che Venezia è un patrimonio dell’umanità, non tutti sanno che anche la birra belga dal 2016 è stata inserita nell’elenco dei patrimoni immateriali Unesco.🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - A Venezia nascono i nuovi cavalieri della birra belga Notizie correlate Stefano Artioli e Fabrizio Bulgarelli nuovi Cavalieri della RepubblicaDue carpigiani sono stati insigniti dell’onorificenza di Cavaliere al merito della Repubblica. Nascono i nuovi professionisti del settore greenL’occupazione nel settore energetico è una delle principali fonti di crescita occupazionale nel mondo. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: In alto i boccali | A Venezia nascono i nuovi cavalieri della birra belga; Il Padiglione dell’Armenia alla Biennale di Venezia si trasforma in una bottega d’artista; Elezioni comunali Venezia, sei bengalesi nelle liste del Pd. Speranzon: Che ne pensano le donne Dem?; Zanzare e virus in aumento, Venezia corre ai ripari: scatta l’ordinanza 2026. Antico Forno Venezia. . Ci sono storie che si raccontano con le parole. E altre che nascono dal forno, ogni giorno. Questa è una piccola filastrocca, ma dentro c’è qualcosa di più: 25 anni di mani, tempo e passione. La pizzaccia, a Venezia, non è solo pizza. - facebook.com facebook