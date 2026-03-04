Nascono i nuovi professionisti del settore green

Nel settore energetico cresce la presenza di nuovi professionisti specializzati in ambiti legati alla sostenibilità e all’energia verde. Ogni giorno vengono avviati percorsi formativi e inserimenti lavorativi per rispondere alla domanda di figure specializzate in tecnologie pulite e fonti rinnovabili. Questa tendenza si traduce in un aumento costante di occupati nel comparto, che si conferma tra le principali aree di sviluppo occupazionale a livello globale.

L’ occupazione nel settore energetico è una delle principali fonti di crescita occupazionale nel mondo. Tuttavia l’offerta di nuovi lavoratori qualificati non tiene il passo con le esigenze del mercato. Per contribuire a colmare questo divario e incentivare l’incontro fra domanda e offerta di lavoro nell’ambito energetico e della sostenibilità, all’interno dell’Innovation District Key ha confermato l’iniziativa Green Jobs&Skills, in collaborazione con Green Factor, rivolta a neolaureati e maturandi di istituti tecnici, giovani professionisti e lavoratori che vogliono orientarsi verso la sostenibilità e alle imprese alla ricerca di talenti. Per coloro che desiderano inserirsi nel mercato del lavoro green, il progetto costituisce un’occasione di orientamento professionale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Bulciago: formati 9 nuovi professionisti del settore chimico-farmaceuticoL’innovazione tecnologica spinge la domanda di professionisti qualificati nel comparto chimico-farmaceutico.

Leggi anche: Confronto sul padel con il maestro Carmine Iaia e professionisti del settore

Altri aggiornamenti su Nascono i nuovi professionisti del...

Temi più discussi: Il Sud supera il Nord? Per alcuni distretti sì, ed è la prima volta dall'Unità d'Italia: ecco quali; All’Ospedale dell’Annunziata di Cosenza due nuovi sistemi robotici IA.; Come l’IA influenza il nostro futuro?.

In Cibum: al sud nascono i nuovi professionisti della ristorazione (e le imprese food del futuro)Il mondo della ristorazione è attraversato da trasformazioni profonde, nuove tecnologie e un ricambio generazionale spesso complesso. Per salvarlo, la regola aurea è una: rimettere al centro le ... corriere.it

Al Campus Bio-Medico di Roma Master sulle Cure palliative. Nascono i nuovi professionisti della lotta al doloreIl corso punta ad avere infermieri, fisoterapisti e terapisti formati al meglio per non confondere le cure palliative con il fine vita e per curare gli aspetti comunicazionali e psicologici ... quotidianosanita.it

Le fenomenali opportunità che nascono dal riconoscere i nostri errori facebook

Alcuni viaggi nascono da una spinta decisa. Da quella combinazione di slancio, lucidità e nervi saldi che ti porta a non fermarti. Se la spinta ti ha portato ai Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali @milanocortina26, questa è anche la tua rotta. #ITAAirways x.com