A Lugano torna Estival Jazz con Venditti ed Ernia | tutto il programma

A Lugano si prepara la nuova stagione di Estival Jazz, che quest’anno vede il ritorno di artisti come Venditti ed Ernia. La manifestazione si svolgerà dal 9 luglio e sarà aperta con una serata dedicata alla conclusione dell’incarico di Jacky Marti come direttore artistico, con una cerimonia organizzata dalla Città di Lugano. La programmazione comprende diversi concerti e spettacoli lungo tutta la durata dell’evento.

Jacky Marti conclude quest’anno il proprio storico percorso alla direzione artistica di Estival Jazz: la Città di Lugano renderà omaggio al suo storico contributo durante la serata inaugurale del 9 luglio. Con Estival prende il via la 16ª edizione del Lugano LongLake Festival (9–26 luglio 2026).🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate LongLake Lugano Estate 2026, tutto il programmaConcerti, spettacoli teatrali, incontri, performance artistiche, attività per le famiglie, mercatini a tema e una variegata offerta gastronomica. Antonello Venditti torna con "Daje", nuovo album prima degli esami di maturitàSe “Notte prima degli esami” è diventata la colonna sonora di generazioni di maturandi, quest’estate - in occasione della maturità - Antonello... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Estival Jazz cambia pelle ma lo fa in modo confuso; Estival Jazz cambia pelle ma lo fa in modo confuso; A pagamento con Venditti ed Ernia, Estival cambia pelle: L'era d'oro non tornerà più; Jacky Marti lascia Estival Jazz. A Parma torna il Festival Toscanini, concerti sinfonici e da camera e jazzDal 21 giugno al 16 luglio torna il Festival Toscanini, rassegna estiva della Fondazione Arturo Toscanini che anima Parma e diversi luoghi della provincia con un programma di concerti sinfonici, ... ansa.it La notizia era già nell’aria, ma ora è arrivata la conferma: il fondatore e direttore artistico di Estival Jazz, Jacky Marti, ha deciso di lasciare la sua funzione dopo 47 anni. La scelta di inserire le serate a pagamento all’evento luganese aveva lasciato l’amaro in b - facebook.com facebook