A Firenze il Kibaka African Festival

Dal 18 al 20 maggio, Firenze accoglie il Kibaka African Film Festival, una rassegna di tre giorni dedicata alla cultura africana attraverso film, voci e storie. L’evento si svolge nel rispetto delle normative vigenti e mira a mettere in luce le espressioni artistiche e culturali legate all'afrodiscendenza. Durante il festival vengono proiettati diversi film e si svolgono incontri con partecipanti e organizzatori, senza la presenza di nomi propri o riferimenti specifici.

Dal 18 al 20 maggio, Firenze ospita il Kibaka African Film Festival: tre giorni per rivivere lacultura, il pensiero e le sfide dell'afrodiscendenza attraverso film, voci e storie che, tra ilcontinente africano e la realtà europea, continuano a dare vita e significato all'identitàafrodiscendente.🔗 Leggi su Firenzetoday.it Notizie correlate Torna a Firenze Ciokoflò, il festival del cioccolatoTradizione, gusto e abbinamenti audaci rappresentano il cuore della seconda edizione di CiokoFlo’, il festival del cioccolato artigianale in Piazza... Contenuti e approfondimenti Kibaka African Film Festival, cinema, mostre e eventi per conoscere la cultura afrodiscendenteA partire dal 18 e per tutto il mese di maggio il Kibaka African Film Festival propone una mostra, talk e film per conoscere da vicino al cultura delle persone afrodiscendenti. intoscana.it Torna a Firenze il Kibaba Film FestivalFirenze, 8 maggio 2025 - Il 16 e 17 maggio torna a Firenze il Kibaka Film Festival, la rassegna dedicata al cinema africano e afroeuropeo, giunta alla sua nona edizione. L’evento si svolgerà al Murate ... lanazione.it