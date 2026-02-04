Torna a Firenze Ciokoflò il festival del cioccolato
Torna a Firenze Ciokoflò, il festival del cioccolato artigianale che si terrà dal 12 al 15 marzo in Piazza Santa Croce. La seconda edizione porta avanti la tradizione e il gusto, con abbinamenti audaci e tante degustazioni. Gli appassionati possono aspettarsi giorni dedicati al cioccolato, tra assaggi, dimostrazioni e momenti di confronto tra produttori e visitatori.
Tradizione, gusto e abbinamenti audaci rappresentano il cuore della seconda edizione di CiokoFlo’, il festival del cioccolato artigianale in Piazza Santa Croce a Firenze, in programma dal 12 al 15 marzo prossimi. Saranno quindi quattro giorni di degustazioni, aromi di cacao e spezie che si fondono creando sapori unici e delicati. Così, proprio come le fave di cacao sprigionano il loro aroma, così l’ingresso in piazza Santa Croce regalerà ai visitatori una vera e propria esperienza immersiva all’insegna del gusto e degli aromi. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e Ciokoflo’ e il suo gusto vi aspettano per tutti e quattro i giorni della kermesse, dalle 9.🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Approfondimenti su Ciokoflò Firenze
“Puro Cioccolato Festival” a Bari: degustazioni del miglior cioccolato proveniente da tutto il mondo
Dal 20 al 22 febbraio, Piazza Umberto si trasforma nel cuore del cioccolato con il “Puro Cioccolato Festival”.
Bricks in Florence Festival, torna a Firenze il festival dedicato al mondo dei mattoncini LEGO
Firenze, dal 12 al 15 marzo 2026 CIOKOFLÒ L’evento dedicato al cioccolato di qualità. Un viaggio tra profumi, sapori e creazioni uniche: maestri cioccolatieri, specialità gourmet e tanta dolcezza da vivere e condividere. Piazza Santa Croce Firenze #ciokoflo # - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.