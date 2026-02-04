Torna a Firenze Ciokoflò, il festival del cioccolato artigianale che si terrà dal 12 al 15 marzo in Piazza Santa Croce. La seconda edizione porta avanti la tradizione e il gusto, con abbinamenti audaci e tante degustazioni. Gli appassionati possono aspettarsi giorni dedicati al cioccolato, tra assaggi, dimostrazioni e momenti di confronto tra produttori e visitatori.

Tradizione, gusto e abbinamenti audaci rappresentano il cuore della seconda edizione di CiokoFlo’, il festival del cioccolato artigianale in Piazza Santa Croce a Firenze, in programma dal 12 al 15 marzo prossimi. Saranno quindi quattro giorni di degustazioni, aromi di cacao e spezie che si fondono creando sapori unici e delicati. Così, proprio come le fave di cacao sprigionano il loro aroma, così l’ingresso in piazza Santa Croce regalerà ai visitatori una vera e propria esperienza immersiva all’insegna del gusto e degli aromi. L’ingresso alla manifestazione è gratuito e Ciokoflo’ e il suo gusto vi aspettano per tutti e quattro i giorni della kermesse, dalle 9.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Ciokoflò Firenze

Firenze, dal 12 al 15 marzo 2026 CIOKOFLÒ L’evento dedicato al cioccolato di qualità. Un viaggio tra profumi, sapori e creazioni uniche: maestri cioccolatieri, specialità gourmet e tanta dolcezza da vivere e condividere. Piazza Santa Croce Firenze #ciokoflo # - facebook.com facebook