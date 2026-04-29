A caccia di segreti con Torquato il Tasso una visita magica nel borgo di Castelvetro

Nel borgo di Castelvetro, una visita dedicata alle famiglie propone un percorso tra misteri e indovinelli, con la mascotte di Torquato il Tasso come protagonista. Durante l'itinerario, si cercano dettagli nascosti e si risolvono enigmi, creando un’esperienza coinvolgente per grandi e piccini. La proposta combina elementi di scoperta e divertimento, offrendo un modo diverso di esplorare le vie del borgo.

Insieme a Torquato il Tasso, l'irresistibile mascotte di Castelvetro, una visita nel Borgo per tutta la famiglia: tra piccoli segreti da svelare, indovinelli ed enigmi da risolvere, particolari a cui dare la caccia.Vi aspettiamo per farvi conoscere Castelvetro a misura di bambino, scoprendo la.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Domenica in Acetaia, tour guidati gratuiti nel borgo di CastelvetroDomenica 26 Aprile nuovo appuntamento con una visita guidata all'acetaia comunale di Castelvetro in due turni, alle 15. “Il castello nascosto nel borgo”: una visita guidata nel passato di RaggioloArezzo, 1 aprile 2026 – Il Centro di Socialità di Raggiolo riapre le proprie porte.