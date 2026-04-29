A caccia di segreti con Torquato il Tasso una visita magica nel borgo di Castelvetro

Nel borgo di Castelvetro, una visita guidata dedicata a Torquato il Tasso invita le famiglie a scoprire i segreti nascosti tra le vie e i dettagli del paese. Durante l’itinerario, vengono proposte sfide come indovinelli ed enigmi, con l’obiettivo di individuare particolari e svelare piccoli misteri. L’attività è pensata per coinvolgere adulti e bambini in un percorso interattivo tra storia e curiosità.

Insieme a Torquato il Tasso, l'irresistibile mascotte di Castelvetro, una visita nel Borgo per tutta la famiglia: tra piccoli segreti da svelare, indovinelli ed enigmi da risolvere, particolari a cui dare la caccia.Vi aspettiamo per farvi conoscere Castelvetro a misura di bambino, scoprendo la.🔗 Leggi su Modenatoday.it Notizie correlate Domenica in Acetaia, tour guidati gratuiti nel borgo di CastelvetroDomenica 26 Aprile nuovo appuntamento con una visita guidata all'acetaia comunale di Castelvetro in due turni, alle 15.