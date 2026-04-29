505 Games conquista Wuchang | affare da 4 milioni per il soulslike

505 Games ha acquisito l’IP di Wuchang da Leenzee Games per 4 milioni di euro. Il titolo, un soulslike, ha raggiunto oltre un milione di copie vendute su PC e console a livello mondiale. La società ha comunicato l’acquisto in una nota ufficiale, senza fornire ulteriori dettagli sui piani futuri riguardo al gioco. La notizia è stata diffusa attraverso canali di settore e fonti di stampa specializzata.

? Cosa sapere 505 Games acquista l'IP di Wuchang da Leenzee Games per 4 milioni di euro.. Il titolo soulslike ha superato il milione di vendite globali su PC e console.. 505 Games acquista la proprietà intellettuale di Wuchang: Fallen Feathers per circa 4 milioni di euro, consolidando il successo commerciale del titolo soulslike che ha superato il milione di vendite globali. L’operazione vede il publisher acquisire l’IP precedentemente in mano alla cinese Leenzee Games. Il titolo, ambientato nella regione di Shu, ha debuttato lo scorso luglio su piattaforme come PC, Xbox Series XS e PS5. I dati indicano un impatto rilevante sul mercato: oltre 130.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 505 Games conquista Wuchang: affare da 4 milioni per il soulslike Notizie correlate CNH Industrial: utile 2025 più che dimezzato a 505 milioni di dollariCNH Industrial, multinazionale italo-olandese attiva nel settore delle macchine per l’agricoltura, le costruzioni ed industriali, ha pubblicato oggi... Milan, l’affare da 77 milioni che non paga: 5 milioni a golUn bilancio estremamente critico attende la dirigenza rossonera a seguito di un’analisi statistica che evidenzia come gli investimenti più rilevanti... Contenuti e approfondimenti Wuchang: Fallen Feathers ha venduto oltre un milione di copie, l'IP è stata acquisita da 505 Games505 Games ha annunciato l'acquisizione dell'IP di Wuchang: Fallen Feathers dal publisher cinese Leenzee Games, segnando un passo importante nella propria strategia di crescita nel segmento degli actio ... it.ign.com 505 Games ha acquisito Wuchang: Fallen Feathers505 Games ha annunciato l’acquisizione dell’IP WUCHANG: Fallen Feathers, un passo significativo per espandere il portafoglio di action RPG Premium e rafforzare la presenza in Cina. WUCHANG: Fallen Fea ... playstationbit.com