Il primo maggio si svolgerà anche quest'anno con manifestazioni che coinvolgeranno diverse località italiane. In particolare, a Marghera, zona nota per la sua storia industriale con cantieri navali, aziende chimiche e settore edile, ci sarà una presenza significativa. Un altro appuntamento si terrà a Santeramo, con l’obiettivo di promuovere il rilancio dell’industria locale. Le iniziative riguardano i settori che hanno caratterizzato l’economia di queste aree nel passato.

Roma, 29 apr. (AdnkronosLabitalia) - "Sarà un 1° maggio a Marghera, una località simbolo del nostro Paese perché nel recente passato vi era una concentrazione industriale straordinaria: i grandi cantieri navali, le grandi aziende chimiche, il settore edile, il settore del legno. C'erano settori industriali fortissimi in quell'area, ora purtroppo penalizzati dal fatto che il comparto industriale in Italia ha affrontato grosse difficoltà negli ultimi anni. È quindi necessario riprendere un'iniziativa politica da parte del sindacato, da parte delle forze politiche, per dare slancio e forza al comparto industriale". Così, con AdnkronosLabitalia, Mauro Franzolini, segretario generale della FenealUil, interviene sulla ricorrenza del 1° maggio che quest'anno vedrà i comizi dei segreteria generali di Cgil, Cisl e Uil a Marghera.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - 1° Maggio, Franzolini (FenealUil): "A Marghera e a Santeramo per rilancio industria"

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