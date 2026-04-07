Musme Summer Camp

Quest’estate, il MUSME Summer Camp torna a proporre un programma dedicato a bambini e ragazzi tra i 10 e i 13 anni. La proposta include laboratori e esperimenti scientifici pensati per coinvolgere i partecipanti in attività pratiche e divertenti. La manifestazione si svolge nelle strutture del museo, offrendo un’opportunità di apprendimento e svago durante le vacanze estive. Sono previste varie sessioni che combinano educazione e intrattenimento.

Anche quest’estate torna il MUSME Summer Camp, un’entusiasmante esperienza estiva per ragazze e ragazzi dai 10 ai 13 anni tra laboratori, esperimenti scientifici e tanto divertimento. Questa estate dedicheremo alcune settimane alle ragazze e ai ragazzi più grandi per approfondire i segreti della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: “Noi siamo tempesta”: la nuova edizione del Donizetti Summer camp Kings League: il primo Summer Camp rivoluziona l’allenamento dei giovaniIl 15 giugno 2026, la Fonzies Arena di Cologno Monzese ospiterà il primo Summer Camp ufficiale della Kings League in collaborazione con Sportland... MOHHC Summer Camp Musme Summer CampQuesta estate al MUSME Summer Camp scopri la scienza con i nostri esperti! Anche questa estate gli ormai tradizionali Centri Estivi del MUSME saranno affiancati dal MUSME Summer Camp, un’entusiasmante ... padovaoggi.it Al Musme in scena l'incontro tra l'uomo e l'avatarIn una prima fase, alcuni partecipanti volontari sono stati invitati alla visione di uno speciale contenuto multimediale creato appositamente sulla base di frequenze visive e sonore tese a stimolare ... padovaoggi.it