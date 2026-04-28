Willy il Coyote vince 550 milioni | storica condanna per i set Acme

Una causa legale ha portato a una sentenza storica: Willy il Coyote riceve 550 milioni di dollari da Warner Bros e Acme. La decisione riguarda i diritti e i danni causati dai set dei personaggi Looney Tunes, sollevando nuovi interrogativi sulla sicurezza delle produzioni. La vicenda si inserisce in un contesto di dispute legali tra le parti coinvolte, con effetti che potrebbero influenzare future cause simili nel settore dello spettacolo.

? Cosa sapere Willy il Coyote ottiene 550 milioni di dollari da Warner Bros e Acme.. La sentenza apre nuovi contenziosi per la sicurezza dei personaggi Looney Tunes.. Willy il Coyote otterrà 550 milioni di dollari dopo la vittoria in una causa storica contro Warner Bros e Acme, segnando un punto decisivo per la sicurezza sul set dei cartoni animati. La sentenza emessa dai giudici mette fine a decenni di battaglie legali iniziate nel 1990 quando l’attore protagonista aveva già intentato una causa contro la ditta di tecnologie difettose. Il risarcimento milionario viene concesso al Coyote per i danni accumulati in quarant’anni di incidenti continui causati da negligenza durante le riprese.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Willy il Coyote vince 550 milioni: storica condanna per i set Acme Willy il Coyote e Beep Beep, sono una cosa seria Notizie correlate Troppi incidenti sul set! La causa milionaria di Willy il CoyoteCome tutti sanno, Willy il Coyote ha tentato di catturare il velocissimo Beep Beep per anni, fallendo ogni volta a causa dei congegni tecnologici... Coyote vs Acme: il teaser del film trolla Warner BrosIl 28 agosto arriverà nei cinema americani il lungometraggio con star Will Forte che era stato cancellato dallo studio per questioni fiscali. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Blog | Troppi incidenti sul set! La causa milionaria di Willy il Coyote. Troppi incidenti sul set! La causa milionaria di Willy il CoyoteCome tutti sanno, Willy il Coyote ha tentato di catturare il velocissimo Beep Beep per anni, fallendo ogni volta a causa dei congegni tecnologici difettosi della Acme Corporation. In tanti plaudimmo d ... ilfattoquotidiano.it Coyote vs Acme e la rivincita formato Looney Tunes che non ti aspetti, quella del mitico WillyDopo diversi anni, un film (Coyote vs Acme) ricompare dall'abisso dell'oblio, esattamente come il mitico Willy il Coyote dopo una caduta ... gqitalia.it