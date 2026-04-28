Webuild definito con successo pricing nuove obbligazioni per 500 mln con scadenza 6 anni

Webuild ha annunciato di aver concluso con successo l'emissione di nuove obbligazioni per un valore di 500 milioni di euro, con una scadenza di sei anni. Le obbligazioni sono state emesse come strumenti senior non garantiti a tasso fisso. Le condizioni dell’emissione sono state rese note, senza dettagli aggiuntivi sui tassi applicati o sui termini specifici. La società ha comunicato l’avvenuto successo dell’operazione, senza ulteriori commenti.

(Adnkronos) – Webuild annuncia le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso (le 'Nuove Obbligazioni'), i cui proventi netti saranno destinati al rimborso dell’indebitamento esistente della Società e al riacquisto fino a un certo importo delle obbligazioni denominate '€250,000,000 3.625 per cent. Notes due 28 January 2027' (Isin: XS2102392276), aventi un valore nominale complessivo pari a 250 milioni di euro (le 'Obbligazioni 2027'), ai sensi di un’offerta di acquisto lanciata dalla Società in data 27 aprile 2026 (l’“Offerta di Acquisto”) e per scopi generali del gruppo Webuild. L’importo complessivo in linea capitale delle Nuove Obbligazioni è pari a 500 milioni di euro con un prezzo di sottoscrizione pari al 100% del loro valore nominale.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Leggi anche: A Webuild con la controllata Cossi Costruzioni contratto da 117 mln per la variante di Mondovì Contenuti di approfondimento Webuild, definito con successo pricing nuove obbligazioni per 500 mln con scadenza 6 anniWebuild annuncia le condizioni delle obbligazioni senior non garantite a tasso fisso (le 'Nuove Obbligazioni'), i cui proventi netti saranno destinati al rimborso dell’indebitamento esistente della So ... adnkronos.com Webuild chiude il 2025 con risultati superiori alle attese. Dividendo di 0,081 euro e investor day a giugnoWebuild chiude il 2025 con risultati superiori alle attese, superando la guidance sui ricavi e rafforzando la struttura finanziaria L'azienda ha generato un total shareholder return del 160% in tre ... milanofinanza.it