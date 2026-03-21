A Webuild con la controllata Cossi Costruzioni contratto da 117 mln per la variante di Mondovì

Webuild e la sua controllata Cossi Costruzioni hanno firmato un contratto da 117 milioni di euro per realizzare la variante di Mondovì, un progetto volto a migliorare il traffico cittadino e a facilitare il collegamento tra l’autostrada A6 Torino-Savona e le valli cuneesi. L’intervento comprende lavori di riqualificazione stradale e nuove infrastrutture per ottimizzare i flussi di traffico nella zona.

Roma, 20 mar. (Adnkronos) - Sbloccare il traffico cittadino e velocizzare il collegamento tra l'autostrada A6 Torino-Savona e le valli cuneesi. È l'obiettivo del contratto da 117 milioni di euro per la realizzazione della nuova Tangenziale di Mondovì in Piemonte, affidato da Anas (Gruppo Fs Italiane) al consorzio partecipato da Cossi Costruzioni (Gruppo Webuild, in quota all'80%) e Webuild (20%). L'opera, lunga circa 3 km e parte della Strada Statale SS28 “del Colle di Nava”, punta sulla tecnologia per garantire sicurezza nel tempo. Il cuore tecnologico del progetto riguarda il viadotto Ellero (240 metri). Qui verrà installato un sistema di monitoraggio strutturale continuo: una rete di sensori IoT trasformerà il ponte in un'infrastruttura "parlante". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - A Webuild con la controllata Cossi Costruzioni contratto da 117 mln per la variante di Mondovì Articoli correlati Leggi anche: Webuild, alla controllata Cossi Costruzioni contratto da 117 mln per la variante di Mondovì Webuild, a Cossi Costruzioni contratto da 117 mln per la Variante di MondovìMILANO (ITALPRESS) – Sbloccare il traffico cittadino e velocizzare il collegamento tra l’autostrada A6 Torino-Savona e le valli cuneesi. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cossi Costruzioni Discussioni sull' argomento Webuild, a Cossi Costruzioni contratto da 117 mln per la Variante di Mondovì; Webuild, a Cossi Costruzioni contratto da 117 mln per la Variante di Mondovì. Webuild, alla controllata Cossi Costruzioni contratto da 117 mln per la variante di MondovìCuore tecnologico del progetto, il viadotto Ellero, dove sarà installata una rete di sensori IoT che Io trasformerà in un’infrastruttura 'parlante', che invierà dati in tempo reale sulla stabilità del ... adnkronos.com Webuild, a Cossi Costruzioni contratto da 117 mln per la Variante di MondovìMILANO (ITALPRESS) – Sbloccare il traffico cittadino e velocizzare il collegamento tra l’autostrada A6 Torino-Savona e le valli cuneesi. iltempo.it Webuild, a Cossi Costruzioni contratto da 117 mln per la Variante di Mondovì x.com #Webuild: nuovo contratto da 117 milioni di euro, con la società controllata Cossi Costruzioni, per la realizzazione della nuova Tangenziale di #Mondovì in #Piemonte. Un progetto smart di mobilità sostenibile per potenziare l'asse autostradale Torino-Sa facebook