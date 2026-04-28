Gli arbitri vengono valutati attraverso voti assegnati da osservatori che osservano le partite dal campo o dalla tribuna, utilizzando replay e statistiche. Questi giudizi influenzano le carriere, con alcuni arbitri promossi o bocciati a seconda delle prestazioni stagionali. Le valutazioni vengono raccolte e analizzate per determinare la progressione o la squalifica degli ufficiali di gara. La procedura si svolge in modo sistematico e regolamentato, senza coinvolgimento di nomi o casi specifici.

È un po’ il Grande Fratello arbitrale: vedi, giudichi, voti, poi arrivano graduatorie, promozioni e dismissioni. Sono le valutazioni degli osservatori e dell’Organo Tecnico per gli arbitri da campo e per i Varisti. Che fanno arrabbiare quelli dismessi, che hanno sollevato lettere, che hanno scatenato tutto come ben si sa. Ma come funziona il procedimento? Quali sono i criteri? Come avviene un’osservazione? Qual è la prassi che porta l’arbitro a sapere la propria valutazione? E qual è la scala dei voti? Un’indicazione. territoriale: l’osservatore arbitrale è ovviamente in tribuna e può essere riconosciuto perché dotato di un “tablet” per vedere e rivedere al replay le situazioni da campo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Voti degli arbitri, come funzionano? Promossi e bocciati, le carriere si decidono così

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