Vlahovic Juve resiste la volontà di continuare insieme | gli ultimi aggiornamenti

Il futuro del centravanti serbo in maglia bianconera rimane ancora in discussione, con la volontà di proseguire il rapporto che sembra resistere alle voci di mercato. Sono stati diffusi gli ultimi aggiornamenti sul suo percorso con la squadra, mentre le trattative e le decisioni ufficiali sono ancora in corso. La situazione attuale si concentra sulle possibili evoluzioni in vista delle prossime settimane, senza che siano stati ancora definiti dettagli o accordi finali.

Muharemovic all’Inter? La percentuale a favore della Juve diventa un problema: il motivo Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid non è convinto di spendere 32 milioni. I dettagli sul futuro dell’argentino Juventus Next Gen Vis Pesaro, ufficiali data e orario del primo turno dei playoff di Serie C. Tutti i dettagli della sfida Chiellini: «Soddisfazione Next Gen. Si è detto che l’Under 23 non serve al calcio italiano, ma vi cito questi dati» Juventus Next Gen quinta in campionato: è il miglior piazzamento di sempre. L’avversaria ai playoff Juventus Next Gen Bra 2-2: bianconeri che chiudono quinti la regular season, ora i playoff! Canzi in conferenza: «Noi facciamo la prestazione, il risultato lo manda il cielo.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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Secondo quanto riferito da Tuttosport, il rinnovo di #Vlahovic non è così scontato. La #Juve vuole prima delle garanzie dal punto di vista fisico In caso di mancata firma, per l'attaccante potrebbero ritornare d'attualità alcune ipotesi come #Milan e #Bayern - facebook.com facebook

#Vlahovic scalda i motori: tra la @juventusfc e un #rinnovo da conquistare - #Calciomercato #Mercato @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan #Juventus #Juve #transfers x.com