Visita guidata al Museo della natura e dell' uomo dell' università di Padova

Da padovaoggi.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 16 maggio alle ore 10, ARKA organizza una visita guidata al Museo della Natura e dell’Uomo dell’Università di Padova. L’escursione include anche le sale al piano terra dell’edificio adiacente, il Palazzo Cavalli. La visita offre l’opportunità di esplorare le collezioni esposte e di conoscere la storia dell’istituzione e dei reperti conservati. L’appuntamento è aperto a chi desidera approfondire la conoscenza di questi spazi.

ARKA propone la visita guidata al Museo della Natura e dell’Uomo dall’Università di Padova e alle sale a piano terra dell’adiacente Palazzo Cavalli, che si svolgerà sabato 16 maggio alle ore 10.15 e domenica 17 maggio 2026 alle ore 10.30. Inaugurato nel 2023, il nuovo museo è composto da diverse.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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