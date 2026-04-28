VIDEO TUTORIAL | Graduatorie ATA 24 Mesi tutti i passaggi spiegati passo dopo passo

Fino alle 23:59 del 19 maggio è possibile inviare la domanda per le graduatorie ATA relative ai 24 mesi. Per facilitare la procedura, è disponibile un video tutorial realizzato da Alberico Sorrentino di Anief, che illustra passo dopo passo tutte le fasi di compilazione. La guida mira a chiarire le modalità di presentazione e i passaggi necessari per completare correttamente la domanda.

Graduatorie ATA 24 mesi. C’è tempo fino alle 23:59 del 19 maggio per inoltrare la domanda. Per aiutare gli aspiranti nella compilazione, ecco una video guida, a cura di Alberico Sorrentino (Anief) con tutti i passaggi spiegati. Vengono forniti, in particolare, info sui titoli di servizio e di preferenza, oltre che sugli allegati. L'articolo VIDEO TUTORIAL Graduatorie ATA 24 Mesi, tutti i passaggi spiegati passo dopo passo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it VIDEO TUTORIAL | Graduatorie ATA 24 Mesi, come fare la domanda passo dopo passo Notizie correlate VIDEO TUTORIAL | GPS 2026, come fare la domanda passo dopo passo: i passaggi spiegatiC'è tempo fino al 16 marzo per inoltrare la domanda per l'inserimento o l'aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie provinciali per le... Leggi anche: VIDEO TUTORIAL | Mobilità docenti: come fare la domanda passo dopo passo. I passaggi spiegati Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Graduatorie ATA 24 mesi 2026, domande dal 28 aprile: tutte le info utili. QUESTION TIME con Raimondo (Uil Scuola Rua); 24 mesi ATA, domande dal 28 aprile: tutte le novità; Graduatorie ATA 24 mesi, come si inoltra la domanda: aggiornamento, requisiti e novità. QUESTION TIME con Sorrentino (Anief) LIVE Martedì 28 aprile alle 15:00; Graduatorie d'istituto prima fascia 2026/28: come presentare la domanda - VIDEO TUTORIAL. Graduatorie d’istituto prima fascia 2026/28: come presentare la domanda – VIDEO TUTORIALIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha ufficializzato date e modalità per la presentazione delle istanze di inserimento e aggiornamento delle sedi nelle graduatorie d’istituto di prima fascia, v ... tecnicadellascuola.it Orizzonte Scuola. . C’è tempo fino al 19 maggio per presentare domanda di inserimento nelle graduatorie ATA 24 mesi, fondamentali per ottenere contratti a tempo determinato o indeterminato come personale amministrativo, tecnico e ausiliario nella scuola. - facebook.com facebook Le domande di inserimento e aggiornamento delle graduatorie ATA 24 mesi sono aperte da oggi e fino alle 14 del 19 maggio 2026. Come ogni anno ricordiamo di prestare attenzione a tutte le sezioni della domanda e non cadere in errore sul modello F. x.com