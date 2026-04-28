VIDEO TUTORIAL | Graduatorie ATA 24 Mesi tutti i passaggi spiegati passo dopo passo

Da orizzontescuola.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Fino alle 23:59 del 19 maggio è possibile inviare la domanda per le graduatorie ATA relative ai 24 mesi. Per facilitare la procedura, è disponibile un video tutorial realizzato da Alberico Sorrentino di Anief, che illustra passo dopo passo tutte le fasi di compilazione. La guida mira a chiarire le modalità di presentazione e i passaggi necessari per completare correttamente la domanda.

Graduatorie ATA 24 mesi. C’è tempo fino alle 23:59 del 19 maggio per inoltrare la domanda. Per aiutare gli aspiranti nella compilazione, ecco una video guida, a cura di Alberico Sorrentino (Anief) con tutti i passaggi spiegati. Vengono forniti, in particolare, info sui titoli di servizio e di preferenza, oltre che sugli allegati. L'articolo VIDEO TUTORIAL Graduatorie ATA 24 Mesi, tutti i passaggi spiegati passo dopo passo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

VIDEO TUTORIAL | Graduatorie ATA 24 Mesi, come fare la domanda passo dopo passo

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