VIDEO TUTORIAL | Mobilità docenti | come fare la domanda passo dopo passo I passaggi spiegati

È aperto fino al 2 aprile il termine per presentare la domanda di mobilità per i docenti. È disponibile un video tutorial che illustra passo dopo passo come completare correttamente la procedura, evidenziando ogni fase da seguire. La guida si rivolge a chi desidera conoscere i passaggi necessari per inoltrare la richiesta in modo chiaro e dettagliato.

C'è tempo fino al 2 aprile per inoltrare la domanda di mobilità docenti. Ecco una video guida con tutti i passaggi spiegati. A cura di Roberta Vannini (Uil Scuola Rua) e Andrea Carlino. L'articolo VIDEO TUTORIAL Mobilità docenti: come fare la domanda passo dopo passo. I passaggi spiegati. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati VIDEO TUTORIAL | GaE, come fare la domanda passo dopo passo: i passaggi spiegatiAllegato 1 – Tabella di valutazione dei titoli di I e II fasciaAllegato 2 – Tabella di valutazione dei titoli di III e IV fasciaAllegato 3 – Tabella... VIDEO TUTORIAL | GPS 2026, come fare la domanda passo dopo passo: i passaggi spiegatiC'è tempo fino al 16 marzo per inoltrare la domanda per l'inserimento o l'aggiornamento della propria posizione nelle graduatorie provinciali per le... Concorso docenti PNRR3: come compilare la domanda: tutti i passaggi spiegati Altri aggiornamenti su VIDEO TUTORIAL Mobilità docenti come... Temi più discussi: Mobilità docenti 2026, tutte le novità dell'ordinanza: chi potrà partecipare?; VIDEO TUTORIAL | Carta docente 383 euro, come accedere alla piattaforma e generare i buoni (anche quello per i trasporti); Domanda di mobilità 2026/2027, chiarimenti nella compilazione dell'istanza tramite Istanze OnLine; Carta del docente: come faccio accesso a seguito di sentenza? Video tutorial. VIDEO TUTORIAL IN DIRETTA | Mobilità docenti: tutti i passaggi spiegati passo dopo passo. QUESTION TIME con Vannini (Uil Scuola Rua) LIVE Lunedì 16 marzo alle 14:30Da lunedì 16 marzo inizia il periodo per l'inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente. Ci sarà tempo fino a venerdì 2 aprile per inviare l'istanza. orizzontescuola.it Mobilità docenti 2026/2027: come compilare la domanda – VIDEO TUTORIALMobilità 2026, la Gilda non firma il CCNI: Su deroghe genitori over 65 e figli, tolti diritti dopo averli riconosciuti ... tecnicadellascuola.it Analisi delle cattedre vacanti per la mobilità docenti dopo i pensionamenti previsti per il prossimo anno scolastico a partire dal 1° settembre 2026. - facebook.com facebook