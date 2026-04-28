VIDEO | Scurria presenta liste e squadra 4 donne e un uomo per la sua giunta | Puntiamo su qualità e cambiamento

Con il deposito delle liste si avvia la fase finale della campagna elettorale per le amministrative a Messina. La candidata al sindaco ha presentato ufficialmente la squadra, composta da quattro donne e un uomo, annunciando che l’obiettivo principale riguarda qualità e cambiamento. La presentazione delle liste rappresenta il primo passo concreto in vista del voto, previsto tra alcune settimane.

Con il deposito ufficiale delle liste si apre la fase decisiva della campagna elettorale per le amministrative di Messina. Il candidato sindaco Marcello Scurria ha presentato la propria candidatura insieme alle forze del centrodestra che lo sostengono, sottolineando il valore del lavoro svolto.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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