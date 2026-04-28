Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 20 | 25

Alle 20:25 del 28 aprile 2026, sono stati forniti nuovi aggiornamenti sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio attraverso il servizio Astral Infomobilità. Le informazioni riguardano lo stato del traffico e eventuali interruzioni o rallentamenti sui principali percorsi della regione, con aggiornamenti in tempo reale trasmessi dal servizio di informazione sulla mobilità.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo a causa di un incidente Ci sono rallentamenti tra Ponte di Nona Settecamini Verso il raccordo raccomandiamo la dovuta prudenza tu la stessa Roma Teramo code anche in direzione opposta tra il raccordo e Settecamini qui per la presenza di lavori in corso in uscita dalla città incolonnamenti sulla Colombo tra via Di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia sempre verso Ostia raccomandiamo prudenza per un incidente che provoca Code in via dei Romagnoli tra Dragona e Ostia Antica in chiusura uno sguardo ai cantieri...🔗 Leggi su Romadailynews.it

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