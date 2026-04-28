Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25

Alle 07:25 di questa mattina, è stato diffuso un aggiornamento sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio tramite il servizio Astral Infomobilità. La comunicazione è stata fornita dalla regione Lazio e riguarda la situazione del traffico in tempo reale. Non sono stati segnalati incidenti o chiusure rilevanti al momento. L'informazione è disponibile per chi si sposta in questa fascia oraria.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare traffico rallentato tra Casilina ed Ardeatina in carreggiata interna mentre in carreggiata esterna si rallenta tra le uscite Prenestina Tiburtina sul tratto Urbano code a tratti per traffico intenso tra il grande raccordo e Portonaccio direzione tanto sta percorrendo la statale Pontina rallentamenti altezza a Pomezia Nord direzione Roma in via di Pratica lunghe code per un cantiere attivo tra la via del mare e via Campo Ascolano direzione fontina sulla statale Aurelia si rallenta altezza a Palidoro direzione Roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07:25 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità Buongiorno dalla redazione di Astral infomobilità servizio della regione Lazio prime code per traffico intenso su tratto Urbano... Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 07:25Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio circolazione regola in queste... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 19 | 40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 19 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-04-2026 ore 19:40Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul raccordo carreggiata esterna se ne abbiamo quadrati ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Città Borghi & Luoghi d'Italia. Dr. Pheel · Yogaesthetics. Regione #lazio Roma, 11 anatroccoli nati nella fontana a piazza Mazzini. A piazza Mazzini, zona Prati, sono nati undici piccoli di anatra, nello specifico di germano reale, dentro la fontana. Alcune person - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com