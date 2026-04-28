Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 19 | 40

Alle 19:40 del 28 aprile 2026, la viabilità nella zona di Roma e del Lazio è stata aggiornata da Astral Infomobilità, il servizio che fornisce informazioni in tempo reale sul traffico e sulle condizioni delle strade. Questi dati vengono condivisi per aiutare gli automobilisti a pianificare gli spostamenti e a conoscere eventuali disagi o interruzioni sulla rete viaria della regione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio siamo dal raccordo anulare Dove Al momento abbiamo rallentamenti in carreggiata esterna tra le uscite Laurentina e Appia interna tra Cassia bis Salaria rallentamenti sul tratto Urbano della A24 a partire da via Togliatti fino al raccordo è sulla Flaminia tra Corso Francia & via due ponti in uscita dalla città incolonnamenti sulla Colombo tra via di Mezzocammino e via di Malafede verso Ostia sempre verso volte a seguito di un incidente da poco rimosso permangono godere 62 in via dei Romagnoli tra Dragona e Ostia Antica da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto è più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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