Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 08 | 40

Alle 8:40 del 28 aprile 2026, il servizio Astral infomobilità ha fornito aggiornamenti sulla viabilità nella città di Roma e nella regione Lazio. Si tratta di un'informazione ufficiale trasmessa dalla regione, dedicata a fornire dati in tempo reale sul traffico e sulle condizioni delle strade principali. La comunicazione viene diffusa attraverso i canali di Astral infomobilità, un servizio regionale che monitora e informa gli automobilisti.

Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul grande raccordo anulare lunghe code tra Aurelia e mo in carreggiata esterna Rimanendo in esterna traffico rallentato tra Casilina e Tiburtina mentre in carreggiata interna code a tratti per traffico intenso tra Casilina ed Ardeatina è più avanti tra le uscite diramazione a Roma e Nomentana sul tratto Urbano lunghe code per traffico intenso tra il grande raccordo e Portonaccio direzione tangenziale est mentre in senso contrario si rallenta tra la Togliatti ed il grande raccordo anulare percorrendo la statale Cassia bis e per incidente.🔗 Leggi su Romadailynews.it

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