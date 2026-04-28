Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 18 | 10

Alle ore 18:10 del 28 aprile 2026, il servizio Astral Infomobilità ha fornito aggiornamenti in tempo reale sulla viabilità nella zona di Roma e del Lazio. Le informazioni riguardano le condizioni del traffico e eventuali variazioni sulla rete stradale della regione, con dettagli sulle eventuali criticità o deviazioni in atto. La comunicazione mira a informare gli automobilisti e i residenti sugli ultimi sviluppi riguardanti la circolazione.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla Cassia bis per la presenza di un veicolo in panne Ci sono code all'altezza di Formello in direzione di Viterbo raccomandiamo la dovuta attenzione prudenza anche in via dei Romagnoli a seguito di un incidente ci sono incolonnamenti tra Dragona e Ostia Antica verso quest'ultima ci possiamo poi sul Raccordo Anulare dove abbiamo code a tratti in carreggiata esterna a partire dalla Roma Fiumicino fino alla Tuscolana proseguendo in esterna un incidente rallenta il traffico tra le uscite Casilina e La Rustica in interna code tra Salaria...🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 18:10 Notizie correlate Viabilità Roma Regione Lazio del del 04-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio percorrendo la statale Cassia bis per incidente... Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 18:10Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio per correndo al Grande Raccordo Anulare code a... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 26-04-2026 ore 08 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-04-2026 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 18-04-2026 ore 15 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-04-2026 ore 17:25Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio sulla A1 milano-napoli a causa di un incidente ... romadailynews.it Rocca, 'ok a termovalorizzatore Roma ma Gualtieri rispetti l'impegno sulla viabilità'(ANSA) - ROMA, 22 APR - Sul termovalorizzatore di Roma c'è una grande preoccupazione dei territori e io ho invitato il sindaco Gualtieri, che è il Commissario, ad aprire un dialogo con i Comuni per a ... msn.com Città Borghi & Luoghi d'Italia. Dr. Pheel · Yogaesthetics. Regione #lazio Roma, 11 anatroccoli nati nella fontana a piazza Mazzini. A piazza Mazzini, zona Prati, sono nati undici piccoli di anatra, nello specifico di germano reale, dentro la fontana. Alcune person - facebook.com facebook SICUREZZA: ZOFFILI (LEGA) A CONFERENZA OSCE SU TRATTA, 'NESSO PERICOLOSO TRA TRAFFICO IMMIGRATI E DROGA' = Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Il deputato della Lega Eugenio Zoffili, Vicepresidente e Rappresentante speciale per la lott x.com